Красноярск, 7 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Красноярске 7 августа наблюдается задымлённость от лесных пожаров. Об этом в соцсетях сообщают жители города.

24.mchs.gov.ru Задымление воздуха

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»Дым от пожаров в Якутии добрался и до Красноярска. Упреждающей мерой для снижения антропогенной нагрузки является введение режима «чёрного неба». Чтобы предприятия не добавляли в общий котел, но… чиновники, видимо, думают, что мы люди привычные, и так сойдёт?» — говорится в сообщении на странице паблика «За чистое небо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, в качестве причины задымлённости в Красноярске называют дым от лесных пожаров в Якутии. Сейчас в этом регионе складывается сложная лесопожарная обстановка.

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По данным краевого минлесхоза, по состоянию на 6 августа была зафиксирована задымлённость в 87 населённых пунктах края. 7 августа в красноярских Telegram-каналах распространяется информация о дымке в 392 населённых пунктах 17 муниципальных образований.

«Сегодня в городе Красноярске управлением Роспотребнадзора организованы мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымлённостью от лесных пожаров», — сообщает 7 августа краевое управление ведомства. Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которых жителям края стоит придерживаться в период задымления от лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Красноярском крае действовало четыре лесных пожара на площади 4,3 тыс. га — в Кежемском и Эвенкийском районах.

Докладывая 6 августа о ситуации с лесными пожарами президенту РФ Владимиру Путину, красноярский губернатор Александр Усс заявил, что лесопожарная обстановка в крае «с начала пожароопасного сезона и по настоящее время стабильная, находится под контролем».