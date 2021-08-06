Магнитогорск, Челябинская область, , 17:45 — REGNUM В ряде регионов России сложилась очень тяжёлая обстановка в связи с лесными пожарами. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области», — заявил Путин.

«Пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолёте облетели, осмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары. К сожалению, не обошлось без жертв», — указал он.