Токио, 7 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сборная США по баскетболу обыграла национальную команду Франции в матче финала на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Баскетбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Американцы обыграли французов со счетом 82:87.

В составе победителей наиболее результативными стали Кевин Дюрант, на счету которого 29 очков в матче и Джейсон Тейтум — 19 очков.

У сборной Франции самыми результативными оказались Руди Гобер и Эван Фурнье, сумевшие оба набрать по 16 очков за игру.

Отметим, мужская сборная США по баскетболу последний раз уступала в полуфинале Олимпиады в 2004 году, выиграв на Играх в Афинах бронзовые медали.