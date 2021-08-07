Сборная США по баскетболу обыграла Францию и стала победительницей на ОИ
Токио, 7 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сборная США по баскетболу обыграла национальную команду Франции в матче финала на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Баскетбол
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Американцы обыграли французов со счетом 82:87.
В составе победителей наиболее результативными стали Кевин Дюрант, на счету которого 29 очков в матче и Джейсон Тейтум — 19 очков.
У сборной Франции самыми результативными оказались Руди Гобер и Эван Фурнье, сумевшие оба набрать по 16 очков за игру.
Отметим, мужская сборная США по баскетболу последний раз уступала в полуфинале Олимпиады в 2004 году, выиграв на Играх в Афинах бронзовые медали.