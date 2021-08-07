Токио, 7 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали второе место в мужском турнире по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио, уступив золото соперникам из Норвегии.

Пляжный волейбол

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Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали в этом виде соревнований выиграли представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Медаль на Играх-2021 стала первой, полученной спортсменами из России в этой дисциплине.

Сейчас в копилке России 63 медали (17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых). В общем медальном зачёте российская сборная команда занимает третье место после США и Китая.