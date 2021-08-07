Тегеран, 7 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Иранский борец вольного стиля Амир Хоссейн Заре в весовой категории 125 кг победил своего китайского соперника в отборочном матче и завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 августа.

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Заре победил своего соперника со счетом 5:0 и занял третью строчку в рейтинге победителей. Ранее он одолел представителя из Украины и вышел в четвертьфинал. Затем он победил борца из Косово со счётом 13:2 и вышел в полуфинальный матч.

Во время полуфинального матча Заре потерпел поражение от Джено Петриашвили из Грузии, в связи с чем выбыл из гонки.

В главном соревновании примут участие более 11 000 спортсменов из 206 стран, которые будут соревноваться в 50 дисциплинах.66 спортсменов, включая 56 мужчин и 10 женщин, будут представлять Иран на Олимпийских играх в Токио в 17 дисциплинах.