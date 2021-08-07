Тегеран, 7 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. 6 августа министр нефти Ирана Биджан Зангене выразил техническую готовность его страны вернуться на мировой рынок нефти после отмены санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Сануси Баркиндо в Тегеране, Зангене заявил, что после выхода США из ядерной сделки с Ираном страна была лишена возможности экспортировать около 2 миллиардов баррелей сырой нефти, которая стоила около 120 миллиардов долларов.

Он также высоко оценил ОПЕК за то, что организация заложила основу для конкуренции, несмотря на политические разногласия.

Тем временем Мохаммед Сануси Баркиндо выразил надежду, что Иран продолжит играть ключевую роль в ОПЕК и на нефтяном рынке. Он отметил, что улучшение отношений с соседями также играет Ирану на руку.