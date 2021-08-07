Токио, 7 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Женский экипаж из России в составе Ирины Андреевой и Олеси Ромасенко оказался восьмым в финале соревнований по гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Каноэ

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Результат российских спортсменок — 2 минуты 4,875 секунды. Чемпионками стали китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1:55,495). Второе место у украинского экипажа Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1657,499), третье — у канадок Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1:59,041).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женский экипаж из России в составе Ирины Андреевой и Олеси Ромасенкопримет участие в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.