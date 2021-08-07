Токио, 7 августа, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Женский экипаж из России в составе Ирины Андреевой и Олеси Ромасенко примет участие в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Victor Vizu Каноэ

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В полуфинальном заезде первые четыре команды квалифицируются в финал. Российские спортсменки финишировали четвёртыми.

Ромасенко (31 год) и Андреева (26 лет) являются чемпионками Европы. Ромасенко завоёвывала этот титул четырежды.

Напомним, что финальный заезд в этой дисциплине стартует в 05:37 мск 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц.

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