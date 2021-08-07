Токио, 7 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото Олимпийских игр в Токио в марафоне. Она преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27 минут 20 секунд. Серебро у её подруги по команде Бриджит Косгей (+0,16), третьей завершила дистанцию американка Молли Зайдель (+0,26).

Josiah Mackenzie Марафон

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Женщины преодолевали классическую марафонскую дистанцию в городе Саппоро (Хоккайдо), куда соревнования были перенесены из-за чрезмерной жары в Токио. Забег проходил в расположенном в центре города парке Одори.

Напомним, женский марафон вошёл в программу Олимпийских игр только в 1984 году.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянские спортсмены в пятницу, 6 августа, завоевали 37-ю и 38-ю медаль на Олимпиаде в Токио.