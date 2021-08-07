Красноярск, 7 августа, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В субботу, 7 августа, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, во второй половине дня возможна гроза, температура воздуха +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

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В 07:15 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 7 на 8 августа ожидается до +14…+16 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 августа, в Красноярске до +23…+26 °C днём и +14…+16 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 9 августа, в Красноярске ожидается до +24…+27 °C днём. Ночью — до +13…+16 °C. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

В Эвенкийском муниципальном районе высокая пожарная опасность IV класса.

В Туве ожидаются сильные и очень сильные дожди. На реках в горных районах возможен резкий подъём уровня воды, подтопление пониженных участков, размыв дорог.

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