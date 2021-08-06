Мехико, 7 августа, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Студия Squad объявила, что спустя 10 лет после релиза симулятора программ космических полётов Kerbal Space Program (KSP) завершает разработку игры. Об этом 7 августа сообщает портал Eurogamer.

Компания Monkey Squad, S.A. de C.V Логотип игры Kerbal Space Program

Разработчики ещё раз подтвердили, что обновление Flight Sim 1.12 станет последним. Они написали в своём блоге, что патч 1.12.2 стал не только последней частью обновления 1.12, но и финальным шагом в развитии оригинальной KSP.

Напомним, KSP вышла в формате раннего доступа в 2011 году, изначально симулятор распространялся только через сайт студии Squad. Игра предлагает геймерам выступить в роли конструкторов летательных аппаратов и разработчиков программ космических и межпланетных полётов.