Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Музыка кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет» возглавила рейтинг аудиосервиса iTunes. Об этом 6 августа на своей twitter-странице сообщил режиссёр Джеймс Ганн.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Джеймс Ганн. 2021. США

Музыку к фильму написал композитор Джон Мерфи, который работал над саундтреками к картинам «28 дней спустя» и «Пипец». Ранее Джеймс Ганн заявил, что он считает музыку фильма одной самых важных составляющих проекта.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1423680465811169280

Напомним, премьера кинокомикса в России состоялась 5 августа 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в прокате США за время предварительных показов фильм собрал $4,1 млн. Кинокомпания Warner Bros. отметила, что новый «Отряд самоубийц» показал лучший старт с момента начала эпидемии коронавируса среди картин со «взрослым» рейтингом.