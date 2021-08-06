Екатеринбург, 6 августа, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Свыше 55 тысяч пачек табачных изделий без акцизных и специальных марок изъято в Екатеринбурге, сообщили 6 августа в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Пачка сигарет

Склад незаконно распространяемой продукции — сигарет российского и зарубежного производства — был обнаружен на Комсомольской улице. «Стоимость изъятого товара составила около одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Контрафактный табак изъят в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт», в котором участвовали бойцы ОМОНа и сотрудники екатеринбургского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Владельцем табачных изделий оказался 53-летний екатеринбуржец. Как полагают следователи, он планировал продавать сигареты на территории города. В отношении него возбудили уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.