Сербия, 6 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Сербии располагает данными о том, что лесные пожары в нескольких местах в Пчиньском округе (Юго-восточная Сербия) могли разгореться не из-за жары, а в результате поджога. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин 6 августа.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Вулин рассказал о том, что он лично намерен посетить этот регион страны и ознакомиться с ситуацией на местности.

«Я очень переживаю за Пчиньский округ. Там у нас большое число пожаров, и я подозреваю, что во многих случаях речь идет о поджоге», — процитировал телеканал РТС слова Вулина.

По словам министра, подозрительным кажется то, что пожары в округе разгорелись в разных местах в течении двух часов. «Это заставляет человека задуматься — речь идет о природном пожаре, или это все-таки что-то другое», — добавил Вулин.

Напомним, что во многих странах юга Европы из-за сильной жары вспыхнули природные пожары. В Турции огненная стихия вызвала настоящую природную и гуманитарную катастрофу.