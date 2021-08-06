Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Бени Ганц обсудили инцидент с танкером Mercer Street, сообщает 6 августа пресс-служба военного ведомства США.

США против Ирана Pw95

Министры обороны вновь обвинили Иран в нападении на танкер, в результате которого погибли два человека.

«Сегодня министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Израиля Бени Ганцем о нападении Ирана 29 июля на танкер Mercer Street, в результате которого погибли два невинных человека», — сообщает Пентагон.

Остин и Ганц «выразили озабоченность по поводу распространения и использования Ираном боевых беспилотных летательных аппаратов по всему региону».

«Они договорились работать вместе с союзниками и партнерами над осуждением агрессии Ирана, подрывающей свободу судоходства, и обменялись мнениями о следующих шагах», — указано в заявлении минобороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких доказательств причастности Ирана к инциденту с танкером Mercer Street до сих пор не представлено. Тегеран категорически отрицает эти обвинения, называя их противоречивыми, лживыми и провокационными.

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