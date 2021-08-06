Москва, 6 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Построить новые крупные города в Сибири в текущих условиях будет проблематично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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Комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, построить в Сибири от трех до пяти новых городов с населением до 1 млн человек, эксперт отметил, что для реализации этого предложения необходимо сделать строительство новых населенных пунктов экономически целесообразным.

«Проблема в том, что технически создать три — пять новых крупных городов в Сибири не так просто. Эти города должны иметь какой-то экономический смысл. Теоретически эти города могли бы возникнуть, если бы в Сибири была построена дублирующая Транссиб новая ветка железных дорог, причем высокоскоростных», — сказал собеседник ИА REGNUM.