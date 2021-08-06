Рим, 6 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги «в полной мере» разделяет концепцию так называемого «пособия по гражданству», об этом он заявил в пятницу, 6 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Пока преждевременно говорить о том, следует ли как-либо менять указанную норму закона, добавил он.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу».