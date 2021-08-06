Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, прибывший 6 августа с рабочей поездкой в Ростовскую область, обсудил с донским губернатором Василием Голубевым антиковидные меры и контроль за их соблюдением.

Donland.ru Колокольцев встретился с донским губернатором

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В настоящее время в Ростовской области создано 400 мобильных групп, куда вошли сотрудники полиции. Ежедневно они контролируют соблюдение санитарных требований. Проверке подвергаются до 2,7 тыс. объектов потребительского рынка и общественного транспорта в сутки.

Также на встрече были подняты вопросы повышения эффективности профилактики преступлений и правонарушений на Дону.