Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 20:40 — REGNUM Более 120 тысяч жителей Республики Сербской до 6 августа подписали петицию против закона бывшего верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

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Первым петицию подписал член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, передает телеканал РТРС.

Напомним, что Валентин Инцко, который ранее подал в отставку с должности верховного представителя, в конце июля ввел в уголовное законодательство Боснии и Герцеговины положение об уголовной ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице» 1995 года. Баня-Лука отказалась исполнять эту законодательную норму на своей территории и обещала защиту всем гражданам, которых коснется закон Инцко.