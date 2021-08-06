Москва, 6 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Задолженность граждан России составляет менее 20% ВВП — это сравнительно с другими странами низкая закредитованность. В развитых странах она порой доходит до 90%, в развивающихся — до 50%.

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Об этом рассказал заместитель российского министра экономического развития Илья Торосов в интервью «Известиям», опубликованном 6 августа.

Торосов «Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП».

Среди развивающихся стран чиновник привёл в пример Бразилию, где закредитованность граждан составляет 30−50% ВВП. Что касается развитых стран, то в Британии и Соединённых Штатах она — на уровне 70−90% ВВП.

Комментируя это заявление корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордовсказал: