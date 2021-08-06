В Минэкономразвития оценили закредитованность граждан
Москва, 6 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Задолженность граждан России составляет менее 20% ВВП — это сравнительно с другими странами низкая закредитованность. В развитых странах она порой доходит до 90%, в развивающихся — до 50%.
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Долг
Об этом рассказал заместитель российского министра экономического развития Илья Торосов в интервью «Известиям», опубликованном 6 августа.
«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП».
Среди развивающихся стран чиновник привёл в пример Бразилию, где закредитованность граждан составляет 30−50% ВВП. Что касается развитых стран, то в Британии и Соединённых Штатах она — на уровне 70−90% ВВП.
Комментируя это заявление корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордовсказал:
«В России, действительно, уровень долговой нагрузки населения ниже, чем в сопоставимых по уровню развития экономики странах. Но мы последние три-четыре года активно работаем над этой «проблемой».