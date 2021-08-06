Йошкар-Ола, 9 октября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 октября просроченная задолженность по заработной плате составляет 1,896 млн рублей в отношении 98 работников. В течение месяца долги по зарплате в республике сократились на 33 тыс. рублей или 1,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Весь объем задолженности приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта. В среднем каждый сотрудник недополучил зарплату в размере 19,34 тыс. рублей.

В статистическом ведомстве отмечают, что задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует.

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В течение месяца число работников, в отношении которых накопилась задолженность, не изменилось.

По сравнению с данными на начало 2017 года, долги по зарплате в республике сократились на 4,043 млрд рублей или на 68,02%. Однако в январе задолженность наблюдалась в сфере обрабатывающих производств и образования. Число недополучивших зарплату учителей составляло 284 человека, на производстве — 181 сотрудник.

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По информации СУ СКР по Марий Эл, в частности с октября 2016 года по февраль 2017 года частично не получили зарплату сотрудники ГУП «Козьмодемьянское автотранспортное предприятие». Общая сумма задолженности составила около 3,350 млн рублей. Отмечается, что директор предприятия обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат»). Реальную возможность выплачивать зарплату директор предприятия имел. И сам получал заработную плату и премии, а имеющиеся средства тратил на нужды предприятия. Следователем наложен арест на автомобиль директора ГУП в целях обеспечение возможных исков и исполнения наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее огромный объем задолженности накопило другое транспортное предприятие, также расположенное в Козьмодемьянске. С января по апрель в Маристат не поступали сведения о зарплате сотрудников АО «Порт Козьмодемьянск», где зарплату не получил 241 человек. Общая сумма задолженности составила 8,7 млн рублей.