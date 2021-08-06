Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с многочисленными жалобами населения отменено одно из коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

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Речь идёт о получении услуг, доступных в многофункциональных центрах. Так, при посещении МФЦ больше не нужен ковидный документ. Изменения вступают в силу 7 августа.

Остальные меры, действующие в Ростовской области с 4 и 5 августа, сохранены.