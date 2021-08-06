Екатеринбург, 6 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Стационары кардиологических отделений свердловских больниц решили не отдавать под лечение больных COVID-19, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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Сердечно-сосудистые заболевания становятся одними из самых частых причин смертности. Губернатор Евгений Куйвашев запретил переводить кардиоотделения в инфекционные госпитали.

Если ковид-пациенту необходимо экстренная вмешательство кардиохирургов, то ему могут помочь в специальном отделении больницы в Верхней Пышме, отмечает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге станет принимать ковид-пациентов.