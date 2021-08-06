Москва, 6 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Микс-инфекция — неприятный, но маловероятный вариант, заявил 6 августа глава стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Заур Шугушев в интервью «Известиям».

Цитата из мф Вовка в Тридевятом царстве. Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Вовка и двое из ларца

Шугушев "Если человек заразится сразу двумя вирусными агентами — это и коронавирус, и риновирус, вирус гриппа. Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление».

По его словам, при таком варианте «течение обеих болезней будет протекать сложнее», перенести такое сочетание труднее для больного. Плюс только в том, что коронавирусу будет сложно поразить ткань лёгких, если она уже поражена риновирусом.

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