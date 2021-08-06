В Белгороде открыли второе здание самого большого детского сада
Белгород, 6 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Второе здание детского сада «Антошка» торжественно открыли 6 августа в Белгороде. Теперь это самое крупное дошкольное учреждение в областном центре, сообщает пресс-служба мэрии.
Первый корпус заработал в 2020 году. С открытием второго здания, площадью более 10 тысяч кв. м, детский сад смогут одновременно посещать 900 детей. В «Антошке» есть развивающий центр, бассейн и сенсорная комната, актовый и музыкальный залы. По всему периметру установлена система видеонаблюдения, а на входе в детский сад — пульт охраны и турникеты. По словам главы Белгорода Юрия Галдуна, новый сад «верх совершенства в части строительства и технического обеспечения».
Дошкольное учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография». Здесь созданы 24 группы, из которых шесть для детей раннего возраста и две — логопедические.