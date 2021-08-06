Токио, 6 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Российская сборная по гандболу сыграет в финале Олимпиады в Токио с Францией.

Galka.if.ua Гандбол

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Российская команда сегодня, 6 августа, обыграла норвежек со счётом 27:26 в полуфинале. Игра с француженками состоится 8 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвертьфинала российская команда вышла, победив соперниц из Черногории со счётом 32:26.