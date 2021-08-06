Москва, 6 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Рост мировых цен на мясо птицы, баранину и говядину вызван увеличением импортного спроса и сокращением предложения на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные ФАО ООН об изменении мировых цен на ряд продуктов питания.

Баранина

«Растительные масла в целом подешевели, но в разной степени. Мировые цены на подсолнечное и рапсовое масла идут вниз из-за снижения мирового спроса и ожиданий высокого урожая. Цены на пальмовое масло немного выросли в июле в связи с нехваткой рабочих-мигрантов в основных странах-производителях, — сказала Долгова. — Молочная продукция подешевела из-за падения импортного спроса, снижения деловой активности в Северном полушарии и ожиданий роста экспорта продукции в ближайшие месяцы».

По словам эксперта, рост цен на мясо птицы, баранину и говядину вызван увеличением импортного спроса и сокращением предложения на мировых рынках.

«А снижение цен на свинину, даже несмотря на сокращение предложения, обусловлено падением импортного спроса со стороны Китая», — уточнила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала о том, почему на мировых рынках наблюдается рост цен на пшеницу.