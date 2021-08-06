Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжает падать темп суточной вакцинации горожан от коронавирусной инфекции. По сравнению с июлем, когда вакцинировалось в день около 20 тыс. горожан, за минувшие сутки было привито первым компонентом более 4,7 взрослых жителей, следует из опубликованной 6 августа справки Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Так, первым компонентом вакцины от ковида 5 августа было привито 4 764 человека, а вторым — 25 598 горожан. Всего на данный момент первый этап вакцинации прошли 1 372 785 человек, а оба — 1 080 752 петербуржца.

На данный момент запас вакцины составляет 273 954 дозы. В городе работают 146 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации, большинство которых работают на базекрупных торговых центров.