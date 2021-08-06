Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге свободно более половины из 8,3 тыс. развернутых для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией коек. На лечении в перепрофилированных стационарах сейчас находятся более 5,7 тыс. пациентов. Об этом 6 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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На данный момент в Петербурге развернуто 8366 коек, из них 52,96% свободны. На лечение в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5779 человек. За минувшие сутки поступило 290 горожан, а выписано 374 пациента. В реанимации продолжает получать лечение 571 человек, в том числе 266 из них находятся на ИВЛ.

Во временном инфекционном госпитале, который работает на базе выставочного центра, на сегодняшний день находятся 236 человек. В пансионате «Заря» — 603 человека. Амбулаторное лечение проходят 46 875 человек.