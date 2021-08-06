Волгоград, 6 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области 6 августа впервые подтверждено 328 случаев заболевания COVID-19, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заражений достигло 73 тысяч. Выписаны после лечения 293 пациента, скончались 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 23 районах Волгоградской области. Всего инфекцию подтвердили у 73 181 жителя. Выздоровели 65 132 человека, продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 6 142 пациента.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 907 человек.