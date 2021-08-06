Талибы* заявили о захвате центра афганской провинции Нимруз
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 6 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.
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Афганистан
Об этом сообщил 6 августа официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф Ахмади на своей странице в Twitter.
По его утверждению, уже захвачены резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и другие административные объекты.
Местные жители сообщают в соцсетях, что из городской тюрьмы уходят заключенные, так как администрация и охранники сбежали.
Правительство Афганистана пока не комментирует эту информацию.