Волгоград, 6 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Донором антиковидной плазмы 6 августа стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Цитата из видеоролика администрации Волгоградской области Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдаёт антиковидную плазму

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Глава региона сдал кровь во время рабочей поездки в больницу № 25 Волгограда. По его словам, количество антител у него «зашкаливает».

"Пусть кому-то поможет. Учитывая, что день донора завтра», — сказал губернатор.

Поле процедуры Андрею Бочарову вручили три плитки шоколада для восстановления сил.

По данным обздрава, в Волгоградской области донорами антиковидной плазмы стали уже почти четыре тысячи жителей.