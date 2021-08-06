Бишкек, 6 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Проект строительства железнодорожной магистрали «Китай — Киргизия — Узбекистан» мог бы стать одним из альтернативных и важных звеньев Евразийской железнодорожной сети. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на Консультативной встрече глав государств Туркестана в городе Туркменбаши.

Pixabay.com Железная дорога

Также он отметил, что замкнутость Туркестанского региона, не имеющего выхода к мировому океану, требует от расположенных там стран наращивать усилия по созданию новых транспортных коридоров, дающих им возможность выхода к морским портам.

«Для региона приоритетное значение имеет дальнейшее расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. Развитие сухопутных перевозок внутри региона и сокращение связанных с перевозкой расходов повысит конкурентоспособность транспортных коридоров, пролегающих через регион», — подчеркнул Жапаров.

Также глава Киргизии акцентировал внимание на сухопутных транзитных коридорах, проходящих по территории Киргизии. По его словам, они способны обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Туркестана, Китаем, Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом к морским портам Карачи и Бандер-Аббас.Вместе с тем, президент Киргизии отметил, что новые транспортные коридоры не будут приносить странам региона никаких бонусов, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ.»В этой связи представляется важным создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также снятия барьеров на пути к экономической кооперации, смягчения процедур прохождения границ и транзита между нашими странами», — резюмировал он.