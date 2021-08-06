Москва, 6 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. На выборах в сентябре избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого ему необходимы специальные технические знания, так как система в силу своей защищённости основана на сложных математических моделях. Об этом в пятницу, 6 августа журналистам рассказал IT — эксперт, генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов.

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«Избиратель действительно может проверить технически свой голос в системе ДЭГ. Ему необходимо будет совершить определённые действия. Условно: зафиксировать определённые данные, после расшифровки найти их в блокчейне и сверить результаты. ДЭГ — технически крайне сложная система для наблюдения, для понимания которой требуются специфические знания. Наблюдать за ней должны квалифицированные эксперты, в числе которых будут и представители политических партий. Однако с их стороны необходимо более серьёзное участие в этом процессе», — сообщил IT-эксперт, генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов.

По мнению эксперта, дистанционное электронное голосование в некоторых случаях даже более надёжно, чем традиционное. «Любой вброс как отклонение в статистике будет сразу вычислен. И, что самое важное, никто не может знать, какой конкретно избиратель и за кого проголосовал — тайну голоса обеспечивает система шифрования и другие компоненты», — пояснил эксперт. Вся же критика относительно новации, убеждён Олег Артамонов, объясняется текущей политической конъюнктурой.

«Абсолютно защищённых электронных систем не бывает. Но мы применяем при разработке ДЭГ такие механизмы защиты, которые сведут сбои и влияние атак к минимуму. Также сейчас разработчики уделяют внимание простоте и доступности системы, ведь это во многом сказывается на отношении избирателей к технологии», — сообщил на пресс-конференции руководитель проекта ДЭГ Лаборатории Касперского Александр Сазонов.

Главными преимуществами применения дистанционного электронного голосования на выборах, отметил менеджер по продукту компании Waves Enterprise Иван Косарев, являются увеличение электоральной активности и как следствие явки избирателей, доступность голосования для удалённых регионов и людей с ограниченными возможностями, снижение затрат на организацию выборов, уменьшение времени при подсчёте голосов и другие. Однако, по мнению эксперта, всё зависит от особенностей применения новации. На сегодняшний день электронное голосование внедрено на выборах в Эстонии, Бразилии, Швейцарии, США и других странах.

«Мы использовали «грабли», на которые наступали наши коллеги из других стран, и учли большую часть вопросов. Отечественная система ДЭГ проходит этап постепенного наращивания своей мощности и защиты», — убеждён Иван Косарев.