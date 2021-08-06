Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали двух правонарушителей, которые незаконным путем проникли на крышу Эрмитажа, рассказали 6 августа в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Инцидент произошел 6 августа около 04:40 мск. На пульт дежурного поступил сигнал от охраны Эрмитажа, что на крышу исторического здания проникли двое неизвестных.

«Прибывший по сигналу «тревога» наряд Росгвардии передал задержанных сотрудникам 78 отдела полиции для выяснения обстоятельств», — рассказали в ведомстве.