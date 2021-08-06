Москва, 6 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Поздравления Заурбеку Сидакову с золотой медалью на Олимпиаде в Токио на соревнованиях по вольной борьбе направил 6 августа президент РФ Владимир Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Оперативный штаб ХМАО Заурбек Сидаков

Владимир Путин «Уважаемый Заурбек Казбекович! Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх XXXII Олимпиады в Токио».

Глава государства отметил яркие чемпионские качества, которые победитель проявил «в упорной и напряжённой борьбе». Он подчеркнул, что борцу пришлось состязаться с сильными соперниками.

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Путин добавил, что Сидаков победой на Играх очень укрепил «лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы» и пожелал спортсмену дальнейших успехов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сидаков 6 августа на Олимпиаде завоевал «золото» в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Он победил в схватке с белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым.