Пекин, 6 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Новый серийный пикап на базе концепта X Cannon от китайского автоконцерна Great Wall получит шестицилиндровый двигатель. Об этом сообщает портал Autohome.

Autohome Great Wall X Cannon

Издание опубликовало фотографии новинки, покрытую камуфляжем. Снимки были сделаны во время погрузки серийного X Cannon на автовоз.

Прототип, представленный на фотографиях, лишен фонарей. При этом фары у модели точно такие же, как у внедорожника Tank 600, который еще не был представлен официально.

Ожидается, что дебют Great Wall X Cannon состоится до конца текущего года.

Напомним, новый Tank 600, который по своим размерам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300, получит турбированный трехлитровый мотор мощностью 354 л. с.

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