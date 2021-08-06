Москва, 6 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,19%, достигая 73,21 рубля. Евро теряет скромные 0,05%, оставаясь в районе 86,42 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Неопределенность относительно дальнейшей российской валюты сохраняется. Инвесторы не спешат вкладываться в валюты развивающихся рынков.

Это происходит, пока сохраняется неопределенность относительно вопроса о повышения лимита заимствований США, по которому администрации Джо Байдена всё никак не удается договориться с конгрессом.

Также участники торгов ждут выхода большого массива данных по рынку труда США, который позволит понять, продолжит лит ФРС политику низких ставок и выкупа активов, против которых уже выступает ряд конгрессменов.

В то же время объём российских резервов и ФНБ продолжает нарастать, размещения новых выпусков ОФЗ пользуются высоким спросом, так что потенциал дальнейшего укрепления рубля к основным валютам сохраняется.

Последние торги недели, вероятно, никаких значимых движений по котировкам российской национальной валюты не принесут», — считает эксперт.

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