Токио, 6 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Мужские команды Греции и Сербии встретятся в финале олимпийского турнира по водному поло. Матч пройдёт 8 августа.

Tsutomu Takasu Водное поло

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В полуфинале 6 августа ватерполисты из Греции победили команду венгров с результатом 9:6, а команда Сербии оказалась сильнее соперников из Испании — 10:9.

Сборные Венгрии и Испании будут соревноваться 8 августа за третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ватерполистки 7 августа сыграют против венгерок в матче за третье место. Мужчины из России не участвовали в соревнованиях по водному поло на Олимпиаде в Токио.

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