Токио, 6 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в технической программе групп на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

o.did Синхронное плавание

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Российская сборная, в составе которой выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар, получила за свое выступление 97,2979 балла.

При этом второе место заняла сборная Китая с результатом 96,2310 балла, третье — команда Украины, набравшая 94,2685 балла.

Отметим, показ произвольной программы состоится 7 августа. В настоящее время в активе олимпийской сборной России 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали, что позволяет российской команде занимать пятое место в общем медальном зачете Игр.