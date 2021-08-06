Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга могут без записи привиться от коронавируса в любом из 43 развернутых мобильных пунктах вакцинации, сообщили 6 августа в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в мобильном пункте в Петербурге

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Мобильные пункты расположены, преимущественно, в крупных торговых центрах. Почти во всех мобильных точках петербуржцы могут сделать прививку от коронавируса без записи.

«Вакцинацию в мобильных пунктах проводят сотрудники городских поликлиник и частных медицинских учреждений — помимо врача работают медсестры и администраторы. В каждом пункте оборудована зона отдыха для тех, кто сделал прививку», — отметили в администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в тестовом режиме в Петербурге начал работу самый крупный пункт вакцинации в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Там ежесуточно смогут привиться до 1 тыс. человек. В полную мощь пункт заработает на следующей неделе. Кроме того, мобильные пункты-шатры уже начали работать у станции метро «Приморская» и на входе в Парк 300-летия Петербурга.