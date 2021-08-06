Москва, 6 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. По уровню долговой нагрузки РФ вскоре может приблизиться к показателям развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра экономического развития Ильи Торосова о низком уровне долговой нагрузки граждан РФ.

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«В России действительно уровень долговой нагрузки населения ниже, чем в сопоставимых по уровню развития экономики странах, — сказал Ордов. — Но мы последние три-четыре года активно работаем над этой «проблемой». Да и 2021 год сулит нам более чем 20-процентный рост потребительского кредитного портфеля. Уже даже инфляция изо всех сил старается помочь нам достичь средних показателей по мировой финансовой «больнице». Такими темпами мы можем за одну пятилетку решить проблему отставания, но не решить проблему стимулирования высокого экономического роста и роста качества жизни граждан, а особенно молодого поколения. Но, как говорилось в одном советском мультфильме: «Баба-яга против!»

Как полагает Ордов, возможно, что стоит вспомнить этот мем к следующему заседанию по поводу ключевой ставки, так как мегарегулятор до сих пор озабочен «перегревом» экономики, связанным с чрезмерным ростом и, следовательно, доступностью кредитов для населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более семи миллионов граждан России ограничены в своих правах выезда за пределы страны в связи с различными невыполненными долговыми обязательствами.