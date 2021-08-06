Токио, 6 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира на летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Нидерландские спортсменки уверенно переиграли аргентинок в финале Олимпиады со счетом 3:1.

Также обладательницей бронзовых наград стала сборная Великобритании, переигравшая в схватке за третье место национальную команду Индии со счетом 4:3.

При этом российские спортсменки не участвовали в олимпийском турнире по этому виду спорта среди женщин, который проводится с 1980 года.

Отметим, женская сборная Нидерландов по хоккею на траве в четвертый раз становится обладательницей золотых олимпийских наград, также в ее активе две серебряные медали и три бронзовые.