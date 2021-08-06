Нижний Новгород, 6 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5236 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в регионе выявили 546 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 552 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей коронавируса с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 143 823 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7595 человек.

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