Нижний Новгород, 6 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 6 августа выявили 546 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 552 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей коронавируса с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 143 823 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

75.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За последние сутки выписан 481 человек, всего выздоровели с начала пандемии 130 992 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5236 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7595 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 6 августа в регионе проведено 3 260 994 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 8461 нижегородец. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 273,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,02. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 6 августа остаются свободными 28% коек в ковид-центрах.