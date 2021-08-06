Токио, 6 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Российская спортсменка Ульяна Баташова заняла девятое место в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде в Токио.

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По итогам всех дисциплин (плавание, фехтование, конкур, лазер-ран) Баташова набрала 1 341 балл. Золото взяла британка Кэти Френч, набравшая 1 385 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский борец вольного стиляАбдулрашид Садулаеввышел в финал Олимпиады, его соперником будет американский спортсмен Кайл Снайдер. Весовая категория спортсменов — до 97 кг.

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