Белгород, 6 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Белгородской области 6 августа подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее. Выписан после лечения 121 человек, скончались от осложнений четыре пациента. На вакцинацию от COVID-19 записался 3 871 доброволец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в Белгородской области зарегистрировано 45 458 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 40 275 человек. Лечатся в стационарах 1 302 пациента, на амбулаторном лечении 2 962 жителя, на самоизоляции находятся 11 432 человека. От осложнений, вызванных инфекций, в регионе скончались 919 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании подано 658 416 заявок. Прошли двукратную иммунизацию 533 546 человек.