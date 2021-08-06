Токио, 6 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в олимпийских состязаниях в весовой категории до 74 кг. Это 17-я золотая медаль российской сборной.

Борьба

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В финале Олимпиады в Токио Сидаков победил соперника из Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.

Ранее в полуфинале российский борец победил казахстанцаДанияра Кайсановасо счётом 11:0.

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