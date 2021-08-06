Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. За последние сутки вторую дозу антиковидной вакцины получили более 23 тыс. жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 августа.

Rosminzdrav.ru Разработка вакцины

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 171,68 тыс. человек (+ 17 993 за сутки). С начала массовой вакцинации оба компонента антиковидного препарата получили 851,26 тыс. человек (+23 231 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привиться от COVID-19 должны минимум 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения.