Москва, 6 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует слабо отрицательную динамику, снижаясь на 0,2% и все больше отрываясь от уровня в 73,00 рубля за доллар США, перед выходом крайне важного отчета по американскому рынку труда за июль, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

«Участники торгов надеются, что свежая статистика по американской экономике поможет им понять сроки сворачивания ФРС программы покупки облигаций на $120 млрд. в месяц.

Консенсус-прогнозы предполагают сильный отчет за июль, ожидается, что коэффициент безработицы в США в прошлом месяце сократился с 5,9% до 5,7%, а в несельскохозяйственном секторе американской экономике было создано 870 тыс. новых рабочих мест.

Если эти прогнозы подтвердятся или фактические данные окажутся близки к прогнозным значениям, для инвесторов этот станет сигналом к тому, что американский финансовый регулятор перейдет к сворачиванию стимулирующих мер поддержки экономики США уже в следующие несколько месяцев, а значит американский доллар до конца 2021 года будет крепче и стоить дороже.

Техническая картина подтверждает рост американского доллара по отношению к рублю. Краткосрочным ориентиром на пятницу, 6 августа, выступает отметка в 73,50−73,70 за доллар США.

Однако, если отчет по рынку труда США действительно окажется сильным, то падение российской валюты, на фоне увеличения объема покупки иностранной валюты Минфином России до 14,4 млрд рублей в день с сегодняшнего дня, может оказаться и более значительным, рубль в этом случае рискует упасть к 74,00−74,50 за доллар США», — считает эксперт.

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